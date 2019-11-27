Пристайко креативно отреагировал на решение Apple признать Крым российским

Глава МИД Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России.
Об этом он написал в Twitter.
«Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей», — написал Пристайко.
Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.
«Глобальная политика не является вашей сильной стороной», — отметил он.
Напомним, что ранее компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.
Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России.
Однако Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать их за пределами России.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016