Украинцы считают Зеленского эффективнее Порошенко, по Гончаруку есть сомнения

53% украинцев убеждены, что президент Владимир Зеленский более эффективен по сравнению со своим предшественником Петром Порошенко.
Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».
При этом 15% придерживаются противоположного мнения. 22% опрошенных утверждают, что ничего не изменилось.
Также жители Украины сравнили прошлый и нынешний состав Верховной Рады. 34% считают, что действующий парламент является более эффективным, 17% говорят, что все наоборот, и 32% уверены, что ничего не изменилось.
Лишь 27% убеждены в большей эффективности действующего правительства Алексея Гончарука по сравнению с Кабмином Владимира Гройсмана. 19% считают, что Кабинет министров Гончарука хуже предыдущего. И 30% придерживаются мнения, что изменений не произошло.
Отмечается, что наиболее критическими в оценках эффективности центральных органов власти являются сторонники партии «Европейская солидарность».
Опрос проводился 20-24 ноября среди 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования — не более 2%.
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