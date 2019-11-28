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В Украине выросли долги по зарплате

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В Украине выросли долги по зарплате

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в октябре 2019 года выросла на 9,5%, с начала года — на 30% и на 1 ноября составила 3,438 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики в четверг.

По ее данным, в октябре сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 15,8% и на 1 ноября составила 2,282 млрд грн.

Как сообщило статведомство, рост задолженности в октябре зафиксирован во Львовской (на 91,8%, Черновицкой (на 80,4%), Волынской (на 32,3%), Херсонской (на 21,1%), Донецкой (на 15,9%), Ивано-Франковской (на 12,8%), Хмельницкой (на 12%), Луганской (на 11,7%), Одесской (на 9,5%), Полтавской (на 8,8%), Днепропетровской (на 8,2%), Житомирской (на 7,4%), Сумской (на 4,5%), Кировоградской (на 4,4%), Черниговской (на 3,9%), Киевской (на 2,4%), Тернопольской (на 1,7%) областях и Киеве (на 5,5%).

При этом сокращение задолженности по заработной плате в октябре-2019 зафиксировано в Черкасской (на 13,4%), Ровненской (на 12,5%), Закарпатской (на 10,3%), Харьковской (на 5,9%) и Винницкой (на 3,6%) областях.

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в октябре 2019 года задолженность по выплате зарплаты выросла в сфере временного размещения и организации питания — на 65,9% (до 0,375 млн грн), в государственном управлении и обороне; обязательном соцстраховании — на 19,9% до 4,562 млн грн, информации и телекоммуникаций — на12,7% (до 7,495 млн грн), образовании — на 12,6% (до 35,475 млн грн), профессиональной, научной и технической деятельности — на 12,1% (до 153,643 млн грн), в промышленности — на 11% (до 2,773 млрд грн), оптовой и розничной торговле — на 5,2% (42,806 млн грн), деятельности административного и вспомогательного обслуживания — на 4,7% (до 12,861 млн грн), строительстве — на 1,2% (до 64,191 млн грн).

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В то же время сократилась задолженность в сфере предоставлении других видов услуг на 18,4% (до 0,133 млн грн), здравоохранении — на 8,4% (до 34,444 млн грн), финансовой и страховой деятельности — на3,5% (до 16,391 млн грн), сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйствах — на 2,8% (до 26,195 млн, грн), и операций с недвижимостью — на 0,5% (до 57,905 млн грн)

зарплаты, задолженность
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Четверг, 28 ноября 2019
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