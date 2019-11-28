Процедура утверждения новой Еврокомиссии полностью завершилась

Процедура утверждения нового состава Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен полностью завершена, она будет работать с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года. Об этом говорится в официальном заявлении Европейского совета, распространенном в Брюсселе в четверг. С 1 декабря также сменится глава Европейского совета Дональд Туск, который передаст дела экс-премьеру Бельгии Шарлю Мишелю, однако это назначение ЕС утвердил еще летом.

«Европейский совет сегодня назначил письменной процедурой новый состав Еврокомиссии на период с 1 декабря 2019 года по 31 октября 2024 года, что стало возможным после согласия Европейского парламента утвердить полный состав Еврокомиссии 27 ноября 2019 года», — говорится в заявлении.

Новым председателем Еврокомиссии станет Урсула фон дер Ляйен (Германия), новым верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности станет Жозеп Боррель (Испания), который также будет занимать пост одного из вице-председателей Еврокомиссии. Портфели заместителей фон дер Ляйен получили Франс Тиммерманс (Нидерланды), Маргрете Вестагер (Дания), Валдис Домбровскис (Латвия), Марош Шефчович (Словакия), Вера Юрова (Чехия), Дубравка Шуйца (Хорватия), Маргаритис Схинас (Греция). Из восьми заместителей фон дер Ляйен пятеро (Тиммерманс, Вестагер, Домбровскис, Шефчович и Юрова) занимали ключевые посты в уходящей Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.

Великобритания, которая должна покинуть Евросоюз с 31 января 2020 года, так и не представила Брюсселю своего кандидата, хотя формально должна была это сделать, поскольку до момента выхода остается полноправным членом ЕС со всеми правами и обязанностями.

Изначально Еврокомиссия должна была начать работу с 1 ноября, однако сроки были перенесены, поскольку депутаты Европарламента отклонили в ходе слушаний в сентябре и октябре кандидатуры еврокомиссаров от Франции, Румынии и Венгрии, заподозрив их в возможном конфликте интересов. В результате эти страны выдвинули новых комиссаров. Ими стали венгерский дипломат Оливер Вaргейи, экс-министр экономики и финансов Франции Тьерри Бретон и европарламентарий от Румынии Алина Вэлян.

Хотя в Еврокомиссию назначаются по одному представителю от каждой страны ЕС, еврокомиссары не должны представлять там национальные интересы своих государств. Они призваны работать на благо всего Евросоюза, выполняя функции, аналогичные министерским в национальных правительствах.