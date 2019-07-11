Урсула фон дер Ляйен станет главой Еврокомиссии 16 июля

Депутаты Европарламента (ЕП) проголосуют за назначение Урсулы фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии 16 июля на сессии в Страсбурге. Об этом сообщил в четверг СМИ представитель ЕП.
«Голосование по кандидатуре госпожи фон дер Ляйен на пост главы ЕК пройдет 16 июля на сессии в Страсбурге», — сказала она.
В случае утверждения фон дер Ляйен должна немедленно приступить к формированию нового состава Еврокомиссии на 2019-2024 годы. По одному кандидату на посты еврокомиссаров должна представить каждая из 28 стран ЕС, затем глава ЕК распределит между ними портфели. После этого полный состав Еврокомиссии должен быть утвержден Европарламентом в начале осени, чтобы приступить к работе с 1 ноября.
Кандидатура министра обороны ФРГ была выдвинута на пост главы исполнительной власти Евросоюза на саммите ЕС 30 июня — 2 июля в качестве компромиссного варианта после напряженной дискуссии между главами государств сообщества. Многие депутаты ЕП не поддерживают это назначение, в частности потому, что оно разрушило систему «главного кандидата», когда на пост главы Еврокомиссии выдвигается кандидат от парламентского большинства в Европарламенте по итогам последних выборов (23-26 мая). Саммит ЕС не принял ни одного из трех возможных по системе «главного кандидата» претендентов: Манфреда Вебера, Маргрете Вестагер и Франса Тиммерманса, заменив их в последний момент на фон дер Ляйен.
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