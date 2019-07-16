Европарламент утвердил Урсулу фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии

Депутаты Европарламента проголосовали в поддержку кандидатуры министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии. Трансляцию заседания вела пресс-служба Европарламента.

Согласно опубликованным результатам, за проголосовали 383 депутата, против — 327, 22 воздержались. Для утверждения кандидатуры фон дер Ляйен требовалось абсолютное большинство в 374 голоса.

Фон дер Ляйен станет первой женщиной на посту председателя Еврокомиссии. В должность она вступит в ноябре, когда истекут полномочия действующего главы Еврокомиссии, люксембуржца Жан-Клода Юнкера.

Фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте 16 июля, обещала бороться за права женщин. Она сообщила, что посты в ее комиссии, куда войдут 28 человек, будут распределены поровну между мужчинами и женщинами. Если власти стран ЕС, которые номинируют еврокомиссаров, не представят список с учетом принципа гендерного паритета, они будут обязаны пересмотреть свой выбор, заявила она.