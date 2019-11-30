«Турецкий поток» запустят 8 января

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что ввод в эксплуатацию газопровода «Турецкий поток» намечен на 8 января. Об этом турецкий лидер сообщил в ходе церемонии запуска газопровода TANAP, по которому азербайджанский газ поступит в Турцию и Европу, в городе Эдирне на границе с Грецией. Трансляцию с мероприятия вел телеканал NTV.

«Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем. 8 января в Стамбуле мы запустим газопровод под названием «Турецкий поток», — сказал Эрдоган.

Отметим, что первую ветку морского участка «Турецкого потока» начали заполнять газом в середине октября. В конце августа президент России Владимир заявлял, что российский газ начнет поступать в Турцию до конца 2019 года.

Газопровод «Турецкий поток» протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции, его сухопутная часть длиной 180 км пройдет через страну до границ с сопредельными странами. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.