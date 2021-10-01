«Газпром» начал поставки газа в Венгрию и Хорватию по «Турецкому потоку»

«Газпром» в пятницу начал поставлять газ в Венгрию и Хорватию по новому маршруту через «Турецкий поток», говорится в сообщении российского газового холдинга.
«Сегодня начались поставки российского природного газа в Венгрию и Хорватию по новому маршруту — через газопровод „Турецкий поток“ и далее по национальным газотранспортным системам Болгарии, Сербии и Венгрии», — сказано в сообщении.
Поставки по этому маршруту стали возможны благодаря строительству нового магистрального газопровода компанией FGSZ Ltd. на территории Венгрии и завершению расширения в Болгарии и Сербии национальных газотранспортных систем, где операторы «Булгартрансгаз» ЕАД и GASTRANS d.o.o. Novi Sad ввели компрессорные станции, отмечает «Газпром».
«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию в обход Украины по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее российский монополист, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним — до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.
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