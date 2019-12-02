Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом он объявил в Twitter.

«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал Перри.

Глава Минэнерго подал прошение об отставке в середине октября. Тогда же Трамп предложил на должность его преемника кандидатуру замминистра Дэна Бруйетта.

Как отмечала ранее газета Politico, уход Перри с должности не связан с расследованием, начатым в рамках процедуры импичмента в связи с доносом неназванного сотрудника разведки США о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

В начале октября Politico и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве компании «Нафтогаз», настаивая, чтобы в состав совета директоров компании включили американцев. Сам он позднее заявил, что лишь рекомендовал определенные имена по запросу украинских властей.

Перри также сообщил, что лично просил Трампа провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Украина предпринимает шаги по борьбе с коррупцией. Эту информацию подтверждал и президент США. «Немногие знают это, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Рик Перри попросил меня», — цитировало Трампа издание Axios.

Перри, бывший губернатор Техаса, занимал пост главы Минэнерго с марта 2017 года.