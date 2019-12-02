Министр энергетики США Рик Перри ушел в отставку

Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом он объявил в Twitter.
«Сегодня я прощаюсь с Министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией работать в администрации президента США Дональда Трампа в качестве министра», — написал Перри.
Глава Минэнерго подал прошение об отставке в середине октября. Тогда же Трамп предложил на должность его преемника кандидатуру замминистра Дэна Бруйетта.
Как отмечала ранее газета Politico, уход Перри с должности не связан с расследованием, начатым в рамках процедуры импичмента в связи с доносом неназванного сотрудника разведки США о содержании телефонного разговора Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.
В начале октября Politico и Associated Press со ссылкой на источники сообщили, что Перри подталкивал Зеленского к изменениям в руководстве компании «Нафтогаз», настаивая, чтобы в состав совета директоров компании включили американцев. Сам он позднее заявил, что лишь рекомендовал определенные имена по запросу украинских властей.
Перри также сообщил, что лично просил Трампа провести телефонный разговор с Зеленским, чтобы удостовериться в том, что Украина предпринимает шаги по борьбе с коррупцией. Эту информацию подтверждал и президент США. «Немногие знают это, но я даже не хотел звонить. Единственная причина, по которой я позвонил, была в том, что Рик Перри попросил меня», — цитировало Трампа издание Axios.
Перри, бывший губернатор Техаса, занимал пост главы Минэнерго с марта 2017 года.
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