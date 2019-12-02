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В Стамбуле прошла первая литургия на украинском языке

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В Стамбуле прошла первая литургия на украинском языке

В храме святителя и чудотворца Николая в Стамбуле впервые прошла божественная литургия на украинском языке, которую провели иерархи Православной церкви Украины (ПЦУ).

«Впервые на украинском языке совершалась божественная литургия иерархами Православной церкви Украины», — сообщается в Facebook религиозной организации.

В богослужении, которое состоялось в воскресенье, приняли участие митрополиты Луцкий и Волынский Михаил, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архимандрит Харлампий, который окормляет украинскую общину в Стамбуле, а также представители государственной власти Украины — заместитель министра иностранных дел Василий Боднар, посол в Турции Андрей Сибига и генеральный консул в Стамбуле Александр Аман.

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После литургии митрополит Михаил поблагодарил Вселенского патриарха Варфоломея за большую заботу об Украине и отметил, что тот не только предоставил томос, но «продолжает и дальше трудиться» для того, чтобы ПЦУ «вошла в полное общение с другими поместными церквами».

Напомним, что в настоящий момент ПЦУ признали три из 15 поместных православных церквей — помимо Константинопольской, это Элладская и Александрийская.

Стамбул, ПЦУ
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