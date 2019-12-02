Глава МИД Литвы призвал Apple не манипулировать международным правом по вопросу Крыма

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус призвал американскую компанию Apple не манипулировать Крымом с целью получения экономической выгоды.

«В ситуации с Крымом нет спорных „границ“, Apple. Есть только клочок земли, который оккупировала Россия, пренебрегая любыми принципами международного права, — и этот клочок земли принадлежит Украине. Языком международного права не следует манипулировать советом получения экономической выгоды», — написал Линкявичус в Twitter.

Напомним, ранее Apple по требованию российских властей начала в своих сервисах указывать Крым российским.