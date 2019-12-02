Полиция задержала киллеров, застреливших ребенка в Киеве

Сегодня, 2 декабря, полицейские задержали подозреваемых в убийстве ребенка бизнесмена Вячеслава Соболева. Сейчас с ними общаются оперативники и следователи. Проводятся неотложные следственные действия.
Об этом сообщила пресс-служба полиции в Facebook.
Напомним вчера неизвестный стрелял в автомобиль, в салоне которого находилась семья. Пуля попала в мальчика, который от полученных травм скончался по дороге в больницу. Для розыска злоумышленников в Киеве проводили специальную полицейскую операцию. Все детали задержания правоохранители сообщат позже.
В то же время, портал Обозреватель приводит подробности задержания двух подозреваемых в покушении на депутата Киевского областного совета Вячеслава Соболева и убийстве его сына.
«Парням чуть больше 20-ти лет, уже раскололись», — сообщил источник.
«Они воевали в «Правом секторе», у комбата «Червня», — добавил источник.
Напомним, что автомобиль бизнесмена был обстрелян вчера вечером на пересечении улиц Льва Толстого и Тарасовской. Как рассказал сам Соболев полиции, он отъехал от принадлежащего ему ресторана «Марио» и остановился на светофоре. В машине также находились его жена и трехлетний сын.
В какой-то момент он услышал выстрел, после этого закричала жена. Соболев увидел, что ребенок на заднем сиденье ранен, выбежал из машины с сыном на руках и стал звать на помощь. После приезда «скорой» мальчика с огнестрельным ранением в голову повезли в больницу, но он умер по дороге.
Соболев является известным бизнесменом из Донецка, он основал первую в городе сеть супермаркетов «Обжора», которая все еще работает. У Соболева осталось четверо детей, погибший ребенок был пятым. Он родился в августе 2016 года.
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