Руководство «Нафтогаза» менять не будут

Пока что не принято политического решения о смене руководства НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире «Свободы слова на ICTV».

«Конкретно по „Нафтогазу“ нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было перекручено. По „Нафтогазу“ никакого процесса нет — ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — отметил Милованов.

Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.

Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «не видит ничего плохого» в проведении конкурса на должность руководителя «Нафтогаза», но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.