Руководство «Нафтогаза» менять не будут

Пока что не принято политического решения о смене руководства НАК «Нафтогаз Украины».
Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в эфире «Свободы слова на ICTV».
«Конкретно по „Нафтогазу“ нет никаких изменений. И не будет. Это либо неправильно поняли, или было перекручено. По „Нафтогазу“ никакого процесса нет — ни по наблюдательным советам, ни по руководству», — отметил Милованов.
Напомним, ранее министр энергетики Алексей Оржель, заявил, что было принято решение относительно изменения руководства и наблюдательных советов всех стратегических компаний, в том числе Нафтогаза и Укрэнерго.
Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что «не видит ничего плохого» в проведении конкурса на должность руководителя «Нафтогаза», но отметил, что до конца года его вряд ли можно провести.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016