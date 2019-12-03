Войти
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
официально
Зеленский поручил Кабмину диверсифицировать поставки энергоресурсов
Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского
резонанс
Трамп прокомментировал в Twitter последнее интервью Зеленского

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

климат
RSS

Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

123
Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе ВМО.

Отмечается, что «глобальная средняя температура с января по октябрь была на 1,1 градуса Цельсия плюс-минус 0,1 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900)». Поэтому 2019 год, как ожидается, «станет вторым или третьим из самых теплых». Пока же пальму первенства в этом отношении удерживает 2016 год. В ВМО «почти уверены», что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) «станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных».

Что касается 2019 года, то он запомнится необычно высокой температурой в обширных районах Арктики. Теплее обычного было также на большей части Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Океании, в то же время на значительной территории в США было холоднее нормы. Протяженность морского льда в Арктике в сентябре стала третьей в списке самых малых в истории наблюдений. Что касается протяженности морского льда в Антарктике, то до 2016 года она медленно росла, а затем резко сократилась, и сейчас «остается на относительно низком уровне». В Гренландии с сентября 2018 года по август 2019-го ледяной щит утратил 329 гигатонн льда.

Читайте также: IKEA изменила план выхода на украинский рынок

Прогнозы ВМО основаны на данных о погоде с января по октябрь текущего года. Окончательные выводы о состоянии климата в 2019 году ВМО планирует представить в марте.

«Не предпринимая сейчас срочных действий в сфере климата, мы движемся к росту температуры более чем на три градуса Цельсия к концу этого века, что приведет к еще более пагубным последствиям для благополучия людей», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он подчеркнул, что мир сейчас не приближается к целям, зафиксированным в Парижском соглашении по климату.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.

климат
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 3 декабря 2019
Понедельник, 2 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Подоляк
Михаил Подоляк
политический консультант

Отрезвляющая социология

Хочешь больно падать? Спроси меня - «как, когда и почему?» Всего два жалких осенних месяца понадобилось нам для радикального обновления социологических цифр поддержки/обожания действующего президента. Вместо 73% «сентябрьских» зафиксировано всего 52% «ноябрьских». Ещё более красноречивыми выглядят цифры, характеризующие рост негативного отношения к Зеленскому - с 7 до 19%. И это ведь в условиях отсутствия сколь/нибудь значимых оппонентов, кризисов и даже... зимы.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Каких реформ ждут инвесторы от Украины

Многие важнейшие макроэкономические показатели не являются результатами деятельности ни местных Центробанков, ни национальных правительств. Это результат глобальных процессов, к управлению которыми развивающиеся страны имеет крайне отдаленное отношение (если не сказать прямо - вообще не имеют).
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Об МВФ и не только

Мы, украинцы, не сможем без промышленной политики выжить в современном мире, потому что свободный капитализм, лишенный промышленной политики и крупного капитала, плодит только мелкие незначительные компании, которые помогают лишь не умереть с голоду. Об устойчивом экономическом развитии никакой речи быть не может.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016