Последние 10 лет могут стать самыми теплыми в истории наблюдений

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) прогнозирует, что период 2010-2019 годов с высокой степенью вероятности станет самым теплым десятилетием в истории наблюдений за погодой и климатом, а 2019 год войдет в тройку самых теплых годов. Об этом говорится в опубликованном во вторник в Женеве докладе ВМО.

Отмечается, что «глобальная средняя температура с января по октябрь была на 1,1 градуса Цельсия плюс-минус 0,1 градуса выше доиндустриального уровня (1850-1900)». Поэтому 2019 год, как ожидается, «станет вторым или третьим из самых теплых». Пока же пальму первенства в этом отношении удерживает 2016 год. В ВМО «почти уверены», что средние температуры за последние пять лет (2015-2019) и за последние 10 лет (2010-2019) «станут, соответственно, самым теплым пятилетием и самым теплым десятилетием из известных».

Что касается 2019 года, то он запомнится необычно высокой температурой в обширных районах Арктики. Теплее обычного было также на большей части Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Океании, в то же время на значительной территории в США было холоднее нормы. Протяженность морского льда в Арктике в сентябре стала третьей в списке самых малых в истории наблюдений. Что касается протяженности морского льда в Антарктике, то до 2016 года она медленно росла, а затем резко сократилась, и сейчас «остается на относительно низком уровне». В Гренландии с сентября 2018 года по август 2019-го ледяной щит утратил 329 гигатонн льда.

Прогнозы ВМО основаны на данных о погоде с января по октябрь текущего года. Окончательные выводы о состоянии климата в 2019 году ВМО планирует представить в марте.

«Не предпринимая сейчас срочных действий в сфере климата, мы движемся к росту температуры более чем на три градуса Цельсия к концу этого века, что приведет к еще более пагубным последствиям для благополучия людей», — заявил в связи с публикацией доклада генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас. Он подчеркнул, что мир сейчас не приближается к целям, зафиксированным в Парижском соглашении по климату.

Парижское соглашение по климату было достигнуто 12 декабря 2015 года по итогам международного саммита. Его участники условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с показателем доиндустриальной эпохи.