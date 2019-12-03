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IKEA изменила план выхода на украинский рынок

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IKEA изменила план выхода на украинский рынок

Шведская компания IKEA, крупнейший в мире ритейлер мебели и товаров для дома, обновила план выхода на украинский рынок, решив сначала запустить электронную коммерцию.

«Для того, чтобы как можно скорее сделать ассортимент функциональных товаров IKEA с привлекательным дизайном и ценам, доступным как можно большему количеству людей в Украине, компания решила сначала запустить электронную коммерцию. Ожидаемая дата запуска — весна 2020 года», — говорится в ответе компании на запрос агентства «Интерфакс-Украина».

При этом в ней подтвердили намерение открыть физический магазин в Киеве.

«IKEA подтверждает свою приверженность Украине и планирует открыть первый физический магазин в Киеве как можно скорее после запуска электронной коммерции», — отметили в компании.

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Как сообщалось, летом-2019 IKEA объявила о запуске официального веб-сайта для украинских потребителей и наборе персонала для работы в первом магазине городского формата в Киеве (около 100 работников). Открытие магазина было запланировано на конец 2019 года.

IKEA
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