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Милану Кундере вернули чешское гражданство

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Милану Кундере вернули чешское гражданство

Власти Чехии восстановили в гражданстве писателя Милана Кундеру, который с 1974 года проживает во Франции. Об этом сообщила во вторник пражская газета Právo.

По ее данным, паспорт гражданина страны одному из самых известных живущих чешских писателей был вручен послом республики во Франции. Церемония прошла в парижской квартире 90-летнего автора.

Кундера был лишен чешского гражданства в 1979 году из-за критики коммунистических властей тогдашней Чехословацкой Социалистической Республики, просуществовавшей с 1960 по 1990 год. В 1981 году писатель стал гражданином Франции.

Разделяя социалистические идеи, в 1948 году Кундера вступил в Коммунистическую партию Чехословакии. В 1950 году он был из нее исключен, а шесть лет спустя вновь принят в ее ряды. В этот период Кундера переводил на чешский язык революционные стихи Владимира Маяковского (1893-1930), создал поэтический цикл о публицисте и активисте чехословацкой компартии Юлиусе Фучике (1903-1943).

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В августе 1968 года Кундера был в числе тех, кто протестовал против ввода в страну войск государств Варшавского договора. Впоследствии он лишился права преподавать, его книги перестали печатать. В 1970 году писатель был вновь исключен из компартии. С тех пор он не причисляет себя ни к одному из политических движений.

Кундера написал свыше 20 романов, эссе, поэтических сборников и пьес. В 1967 году вышел его первый роман «Шутка». Считается, что в его основу была положена собственная история писателя. Известность Кундере принес сборник новелл «Смешные любови» (1969). С конца 1980-х годов он ведет закрытый образ жизни и не дает интервью.

гражданство, писатель, Милан Кундера
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