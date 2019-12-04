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Рада предоставила статус участника боевых действий бойцам нерегулярных формирований

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Рада предоставила статус участника боевых действий бойцам нерегулярных формирований

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по предоставлению статуса и социальных гарантий отдельным лицам из числа участников антитеррористической операции» (2045-1), определенный президентом как безотлагательный.

Документ дополняет Закон «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», добавив в перечень участников боевых действий лиц, которые в составе добровольческих формирований, образованных или самоорганизованных для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, на протяжении не менее 30 календарных дней, в том числе по совокупности дней, принимали непосредственное участие в антитеррористической операции, находясь непосредственно в районах антитеррористической операции в период ее проведения, в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, находясь непосредственно в районах и в период осуществления указанных мероприятий, во взаимодействии с ВСУ, МВД, Нацполицией, Нацгвардией, СБУ и другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Отмечается, что статус не будет распространяться на работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались и принимали непосредственное участие в обеспечении проведения антитеррористической операции, осуществлении мероприятий по обеспечению нацбезопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также на лиц, которые добровольно обеспечивали (или добровольно привлекались к обеспечению) проведения АТО, осуществлению мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях (в том числе осуществляли волонтерскую деятельность).

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Порядок предоставления статуса УБД и лишения такого статуса определяется Кабинетом министров.

Документом предлагается также установить механизм принятия решения о предоставлении статуса участника боевых действий таким лицам и устанавливаются соответствующие основания.

Кроме того, закон распространяет соответствующие государственные социальные льготы и гарантии этим лицам и членам их семей.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие с 1 января 2020 года.

АТО, УБД
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