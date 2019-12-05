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Сенат США рассмотрит новые санкции против России

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Сенат США рассмотрит новые санкции против России

Сенатский комитет по международным отношениям Конгресса США на следующей неделе проведет голосование по законопроекту, предусматривающему введение санкций против России за вмешательство Кремля в американские выборы и агрессию против Украины.

Об этом заявила 4 декабря представитель комитета, передает Радио Свобода.

Законопроект «Акт о защите американской безопасности от российской агрессии» (DASKA) рассмотрят 11 декабря на заседании комитета. Документ представили в Сенате в феврале по инициативе ряда сенаторов, в том числе республиканца Линдси Грэма и демократа Боба Менендеса. Важной частью масштабного законопроекта являются санкции против России.

Предлагается ввести санкции в отношении российских банков, причастных к вмешательству в выборы в США и других государствах, компаний, работающих в области киберопераций. Также ограничения могут коснуться новых государственных займов России. Кроме того, объектами санкций могут стать граждане России и организации, занимающиеся незаконной деятельностью по «прямому или косвенному поручению Владимира Путина».

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Наиболее ощутимым для России может стать предложение ввести жесткие санкции в отношении российской нефтяной и газовой отрасли, объектом которых могут стать иностранные поставщики оборудования, технологий, услуг и кредиторы российского энергетического сектора.

Санкции также предусмотрены против российских граждан, причастных к захвату украинских моряков в Керченском заливе в ноябре прошлого года и российских военнослужащих, которые препятствовали свободе мореплавания в этой акватории.

Россия, санкции, Сенат
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