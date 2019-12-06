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«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили возможность выплаты российского долга газом

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«Нафтогаз» и «Газпром» обсудили возможность выплаты российского долга газом

Компании «Нафтогаз» и «Газпром» провели очередной раунд консультаций по газу в преддверии готовящейся встречи сторон с участием Еврокомиссии. Об этом сообщил в пятницу исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко в Facebook.

«Завершили очередной раунд переговоров с „Газпромом“ в контексте трехсторонних переговоров по транзиту газа. Еврокомиссия попросила стороны обсудить урегулирование вопросов прошлого и текущего Стокгольмского арбитража, поскольку „Газпром“ включает это в „пакет“ для переговоров по транзиту. Именно это мы и сделали», — сообщил Витренко. Он проинформировал, что «Нафтогаз» вновь озвучил позицию о том, что украинская сторона готова рассматривать вопрос погашения долга «Газпрома» по уже вынесенным решениям Стокгольмского арбитража не деньгами, а газом.

Кроме того, продолжил Витренко, Украина может отказаться от последних исковых требований к «Газпрому» на общую сумму $12,2 млрд при условии заключения долгосрочного транзитного контракта, который будет покрывать все расходы, и если «Нафтогазу» будет компенсировано невыполнение «Газпромом» своих обязательств по текущим контрактам«.

«Теперь мы готовы возвращаться на трехсторонние переговоры и рассказывать европейцам, как мы добросовестно обсуждали эти вопросы», — сообщил топ-менеджер «Нафтогаза».

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Трехсторонние министерские консультации по газу возобновились в сентябре в Брюсселе после более чем полугодовой паузы. Последняя министерская встреча прошла 28 октября, однако она не позволила достичь заметного прогресса. Необходимость консультаций обуславливается тем, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года.

Нафтогаз України, Газпром, транзит газа
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