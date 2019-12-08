Rzeczpospolita: каждый второй украинец в Польше уже сидит на чемоданах

Больше половины временных работников с Украины раздумывает о том, чтобы переехать из Польши в другую страну, чаще всего в Германию. Украинские работники все лучше осознают, какие у них есть возможности в других странах. Однако и Германия будет рада не всем, пишет Rzeczpospolita.

Агентство по трудоустройству «Отто ворк форс» провело в ноябре опрос, в котором приняли участие 500 воспользовавшихся его услугами граждан Украины. Вывод был таким: отправиться за Одер собирается 70% украинцев, рассматривающих возможность работы в другой стране. Это на треть больше, чем год назад.

Популярность Германии растет не только потому, что по сравнению с Польшей там высокие зарплаты, но и потому что в начале 2020 года вступит в силу новый миграционный закон, который откроет немецкий рынок труда для специалистов из стран, не входящих в Евросоюз.

Второе место занимает Чехия, куда хотели бы уехать 34% опрошенных, а третье — Голландия (23%).

В целом уже 52% временно работающих в Польше (трудоустроенных на основе упрощенной процедуры) украинцев раздумывают о переезде в другую страну, это на 40% больше, чем в прошлом году, когда о таком намерении заявляли 37% респондентов. Увеличение числа желающих переехать связано также со снижением уровня удовлетворенности украинцев своей работой в Польше. Если в 2017 году все устраивало 94% опрошенных, то сейчас — 72%.

Как полагает исполнительный директор компании «Отто ворк форс» Томаш Дудек, это связано не с ухудшением условий труда у польских работодателей, а с тем, что украинские работники все лучше осознают, какие у них есть возможности в том числе в других странах.

Основной причиной переезда в другие страны остаются финансовые соображения, то есть более высокие зарплаты. Польские фирмы платят сотрудникам все лучше (по данным Дудека, неквалифицированный работник получает на руки в среднем 2 500 злотых, но немцы предлагают в несколько раз больше.

Однако реальное количество переезжающих в Германию может оказаться не таким высоким: открывая свой рынок для работников из стран, не входящих в ЕС, немецкое правительство ввело жесткие требования: нужно будет располагать документальным подтверждением своей профессиональной квалификации и владеть немецким языком как минимум на уровне B1.

«Также не будет возможности устроиться при посредничестве агентств по временному трудоустройству, которые помогают иностранцу уладить все формальности, а иногда и найти жилье», — объясняет Дудек.