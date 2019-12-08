Ученые определили важные этапы старения человека

Ученые Стэнфордского университета выяснили, что старение человека проходит в несколько этапов, сообщает портал Nature Medicine.

В исследовании принимали участие 4,26 тысячи человек в возрасте от 18 до 95 лет. Медики исследовали 2,9 тысячи белков плазмы человека и обнаружили в ней заметные нелинейные изменения с возрастом.

Исследование показало: наиболее заметны изменения в четвертом, седьмом и восьмом десятилетиях жизни — в 34 года, в 60 и 78 лет.

Согласно результатам анализа, вместо того, чтобы просто постоянно увеличиваться, уменьшаться или оставаться неизменными на протяжении всей жизни, уровни белков в крови внезапно повышаются или уменьшаются. Эти сдвиги коррелируют с тремя периодами жизни человека: молодость, поздний средний возраст и пожилой возраст.

В исследовании также отмечается, что мужчины и женщины стареют по-разному. Из 1379 сильно меняющихся с возрастом белков 895 (почти две трети) оказались способны точнее предсказывать возраст мужчин, нежели женщин.

Кроме того, ученые обнаружили случаи существенного расхождения между «хронологическим» и физиологическим возрастом участников. Так, например, LonGenity (Институт исследования старения) собрал реестр исключительно долгожителей среди ашкенази. Ученые этой организации смогли предоставить для исследования Стэнфорда образцы крови от людей в возрасте 95 лет. «У нас были данные о силе хвата руки и когнитивных функциях мозга этой группы. Те, у кого были более сильные ручные захваты и лучше сознание, согласно результатам плазменно-белкового анализа крови, были моложе, чем они есть на самом деле», — заявили ученые.

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Этот новый подход к изучению старения может помочь при поиске путей лечения возрастных заболеваний, заключается в публикации.