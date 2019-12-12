Трамп возмутился отсутствием европейской помощи Украине

Президент США Дональд Трамп в четверг выразил недоумение по поводу отсутствия должной помощи Украине от европейских стран.

«Я постоянно задаю вопрос: «Почему Германия, Франция и другие европейские страны не помогают Украине больше? Они получают наибольшую выгоду. Почему это всегда старые добрые Соединенные Штаты (кто помогает Украине — Ред.)?» — написал Трамп в Твиттер.

Он также подчеркнул, что «ничего не делающие демократы никогда не упоминают об этом на липовых слушаниях».

Напомним, Трамп неоднократно заявлял о том, что США делают для Украины значительно больше, чем Европа.