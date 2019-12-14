В «Нафтогазе» объяснили рост цены газа в Украине некомпетентностью и коррупцией

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко назвал «расплатой за некомпетентность и коррупцию» повышение цены газа для потребителей Украины.
«Если бы была увеличена собственная добыча и повышен уровень энергоэффективности, то цена на газ не выросла бы, а упала», — написал он в субботу на странице в Facebook. По мнению Витренко, в 2020 году Украина могла бы начать экспортировать топливо, что способствовало бы снижению рыночной цены газа. «Вот так мы рассчитываемся за некомпетентность и коррупцию», — заключил директор компании.
В пятницу в «Нафтогазе» сообщили о повышении цены на газ для населения в январе 2020 года на 28,59% — до 5,5 тысячи гривен за тысячу куб. м. При этом в компании отметили, что эта цена на 12% меньше, чем в январе 2019 года.
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