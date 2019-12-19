Financial Times назвала своего человеком года

Генеральный директор корпорации Microsoft Сатья Наделла признан человеком года по версии газеты Financial Times. Об этом издание информировало в четверг.

«К концу ноября совокупная прибыль акционеров Microsoft за время его почти шестилетнего пребывания на посту превысила $1 трлн. Сравните это с тем, когда он только занял должность третьего генерального директора в истории Microsoft, когда компания-разработчик программного обеспечения выглядела так, будто она стремительно отставала от жизни с технологической точки зрения», — говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что «пока еще слишком рано судить о влиянии новой Microsoft, которую строит Наделла». «Контролируя одну из немногих платформ облачных вычислений, которая претендует на то, чтобы доминировать на следующем этапе технологического развития, корпорация, вероятно, будет оказывать значительное влияние на будущее бизнеса и общества, будь то хорошо или плохо», — пишет Financial Times.

Основанная в 1975 году предпринимателями Биллом Гейтсом и Полом Алленом Microsoft — одна из крупнейших корпораций по производству программного обеспечения для различных устройств, от персональных компьютеров до мобильных телефонов. Штаб-квартира Microsoft находится в Редмонде (штат Вашингтон). Рыночная капитализация корпорации составляет более $700 млрд.