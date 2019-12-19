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Пятилетняя девочка вошла в тройку самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes

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Американский журнал Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров в 2019 году. Третье место в списке заняла пятилетняя Настя Радзинская, которая родилась в российском Краснодаре и в 2018 году переехала с семьёй во Флориду.

Forbes оценил доходы каналов Радзинской в $18 млн за год. У Радзинской несколько каналов, на которые в сумме подписаны 107 млн пользователей. Среди них, например, Like Nastya Vlog (42,3 млн подписчиков) и Like Nastya (15,2 млн подписчиков). Ролики с Радзинской посмотрели 42 млрд раз.

При рождении врачи диагностировали Радзинской детский церебральный паралич (ДЦП) и говорили, что девочка не сможет ходить и разговаривать. Родители бросили все силы на лечение , и через несколько лет признаки болезни исчезли, писал российский Forbes. Одним из методов терапии была работа на камеру: так родители учили Настю взаимодействовать с окружающим миром.

Видео связаны с обыденной жизнью Радзинской: на них девочка собирается на учёбу, играет с отцом и друзьями, ходит в зоопарк, прыгает на батуте и так далее. Сейчас ролики с Настей выходят на семи языках, а такие бренды, как Legoland и Dannon, «тратят миллионы» на сотрудничество с блогером, пишет Forbes. В 2018 году семья переехала из Краснодара в город Бока-Ратон, штат Флорида.

Первое место в рейтинге тоже занял ребёнок — восьмилетний мальчик Райан Каджи, который возглавлял список в 2018 году. Forbes оценил его доход в $26 млн. На его каналы с видеозаписями распаковки игрушек и других развлечений подписаны почти 23 млн пользователей. У Райана есть контракты с торговыми сетями Walmart и Target, а также телеканалом Nickelodeon и стриминговым сервисом Hulu.

Forbes оценивал доходы YouTube-блогеров за период с 1 июня 2018 года по 1 июня 2019 года, основываясь на данных компаний Captiv8, SocialBlade и Pollstar, которые занимаются аналитикой социальных платформ, а также на информации от инсайдеров отрасли. Размер доходов указан без учёта налогов, выплат агентам, менеджерам и юристам.

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Десять самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров по версии Forbes:

Райан Каджи — 23 млн подписчиков, $26 млн за год.
Dude Perfect — 47,7 млн подписчиков, $20 млн за год.
Анастасия Радзинская — 107 млн подписчиков, $18 млн за год.
Rhett and Link — 4,56 млн подписчиков, $17,5 млн за год.
Джеффри Стар — 16,8 млн подписчиков, $17 млн за год.
Preston — 10,9 млн подписчиков, $14 млн за год.
PewDiePie — 102 млн подписчиков, $13 млн за год.
Markiplier — 24,6 млн подписчиков, $13 млн за год.
DanTDM — 22,2 млн подписчиков, $12 млн за год.
VanossGaming — 24,8 млн подписчиков, $11,5 млн за год.

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