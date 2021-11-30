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Глава Microsoft продал половину своего пакета акций компании

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Глава Microsoft продал половину своего пакета акций компании

Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла продал около половины принадлежащих ему акций компании. За два дня — 22 и 23 ноября — он продал 838 584 бумаг общей стоимостью $285,4 млн. До этого Наделле принадлежало около 1,7 млн акций IT-гиганта.

«Сатья продал около 840 тыс. бумаг своего пакета акций Microsoft в целях личного финансового планирования и диверсификации, — говорится в письменном заявлении представителя Microsoft, которое процитировала газета The Wall Street Journal. — Он стремится к постоянному успеху компании, и его активы значительно превышают требования, установленные Советом директоров Microsoft».

Аналитики, опрошенные WSJ, считают, что гендиректор Microsoft пошел на этот шаг, так как с начала следующего года штат Вашингтон вводит 7%-ный налог на долгосрочный прирост капитала на сумму, превышающую $250 тыс. в год.

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Сатья Наделла занимает пост генерального директора Microsoft с 2014 года. Он сыграл ведущую роль в усилении позиций компании на рынке, сосредоточив бизнес на облачных вычислениях и продажах продукции крупным предприятиям. За годы его руководства акции компании подорожали примерно в 9 раз, в начале февраля 2014 года за бумагу давали около $36, на конец торгов 29 ноября их цена составила $336,63 за бумагу. Капитализация Microsoft достигла $2,53 трлн и сейчас по этому параметру компания находится на втором месте после Apple.

Microsoft, Сатья Наделла
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