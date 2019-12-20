Хакеры слили данные 267 млн пользователей Facebook

Личные данные более 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в свободном доступе в интернете, сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

«Всего утекло 267 140 436 учетных записей. Большинство пострадавших пользователей были из Соединенных Штатов», — говорится в сообщении.

По данным компании, в базе данных содержались имена, телефона и другая информация о пользователях. Она находилась в свободном доступе почти две недели и любой желающий мог без пароля получить находящуюся в ней информацию.

Эксперты считают, что киберпреступники могли воспользоваться этой информацией для массовой рассылки SMS-спама и фишинговых атак. В исследовании, которое было проведено совместно с независимым экспертом в области безопасности Бобом Дьяченко, говорится, что база была составлена хакерами из Вьетнама.

Как отмечает компания, 19 декабря доступ к базе данных был заблокирован. Пока остается неизвестным, как личная информация юзеров Facebook попала к хакерам.

В пресс-службе Facebook сообщили AFP, что по данному факту проводится расследование.

Напомним, что это не перый подобный случай. В ноябре американский эксперт по кибербезопасности Винни Тройя обнаружил базу данных с информацией об 1,2 млрд пользователей соцсетей. По его словам, в базе не было такой важной информации, как пароли, номера банковских карт или коды безопасности. Однако, там была собрана информация из профилей пользователей в Facebook, Twitter, LinkedIn и сервиса для размещения и разработки ИТ-проектов Github. В базе данных оказались почти 50 млн номеров домашних и сотовых телефонов, записи из истории трудоустройства в LinkedIn, а также около 622 адресов электронной почты.