Чумак назвал число дел по хищениям в «Укроборонпроме»

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует более полутысячи уголовных производств по хищениям в Государственном концерне «Укроборонпром». Об этом сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью РБК-Украина.

По словам главного военного прокурора, на данный момент в ГПУ расследуется 545 уголовных производств. Он добавил, что убытки оцениваются в миллиарды гривен.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГПУ создали межведомственную рабочую группу для более эффективного противодействия преступлениям в сфере обороны. В состав рабочей группы вошли сотрудники центрального аппарата ГБР, НАБУ, Министерства обороны Украины и Государственного концерна «Укроборонпром».

Также сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о хищении средств государственного предприятия «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб в размере 1,68 млн гривен.

Кроме того, НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром» Павлу Букину о подозрении о внесении недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью свыше 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.