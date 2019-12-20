Чумак назвал число дел по хищениям в «Укроборонпроме»

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) расследует более полутысячи уголовных производств по хищениям в Государственном концерне «Укроборонпром». Об этом сообщил главный военный прокурор Виктор Чумак в интервью РБК-Украина.
По словам главного военного прокурора, на данный момент в ГПУ расследуется 545 уголовных производств. Он добавил, что убытки оцениваются в миллиарды гривен.
Напомним, ранее сообщалось, что в ГПУ создали межведомственную рабочую группу для более эффективного противодействия преступлениям в сфере обороны. В состав рабочей группы вошли сотрудники центрального аппарата ГБР, НАБУ, Министерства обороны Украины и Государственного концерна «Укроборонпром».
Также сообщалось, что НАБУ завершило расследование по делу о хищении средств государственного предприятия «Конструкторское бюро «Артиллерийское вооружение», которое входит в состав госконцерна «Укроборонпром». Руководитель предприятия, злоупотребляя служебным положением, нанес государству ущерб в размере 1,68 млн гривен.
Кроме того, НАБУ сообщило бывшему гендиректору ГК «Укроборонпром» Павлу Букину о подозрении о внесении недостоверных сведений в декларации. Букин не задекларировал в 2016 году две квартиры стоимостью свыше 3 млн грн и автомобили стоимостью 10 млн грн.
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