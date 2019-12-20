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Суд разрешил Гладковскому снять электронный браслет

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Суд разрешил Гладковскому снять электронный браслет

Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) удовлетворил прошение адвокатов экс-заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и разрешил бывшему чиновнику не носить электронное средство контроля (электронный браслет), сообщили агентству в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП).

«ВАКС действительно принял решение снять электронный браслет с Гладковского по ходатайству защиты», — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, как отметили в прокуратуре, у Гладковского остался ряд других обязательств, как то: обязательство являться по вызову, не общаться с определенными свидетелями по делу, не покидать г.Киев и Киевскую область без разрешения, сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщалось, 17 октября Гладковский был задержан в аэропорту «Борисполь» детективами НАБУ.

18 октября Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщила, что Гладковский уведомлен о подозрении в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверных сведений. Детективы НАБУ сообщили ему о подозрении по ч.2 ст. 364 и ст.366-1 Уголовного кодекса Украины.

Установлено, что Гладковский использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы для получения неправомерной выгоды ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс», в которой он является конечным владельцем. Он обеспечил включение в государственный оборонный заказ и дальнейшую закупку за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317 (Богдан 6317) по завышенным ценам у дочернего предприятия «Автосборочный завод № 2», который входит в состав ПАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс». В результате государству был нанесен ущерб в сумме более 10,62 млн грн.

Кроме того, установлено, что бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы, — $54 тыс. (за 2016 год), $63 тыс. (за 2017 год) и $47,5 тыс. (за 2018 год).

Позже адвокат Гладковского сообщил, что подал в суд из-за незаконного задержания его подзащитного детективами НАБУ. Об этом говорится в жалобе, поданной адвокатом задержанного в Шевченковский районный суд. Также защитник Гладковского заявил, что его подзащитный системно сотрудничал со следствием и не давал оснований для применения данной нормы. Он являлся на допросы, оказывал необходимую следователем информацию, а также после увольнения с госслужбы более десяти раз выезжал за границу и возвращался в Украину.

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19 октября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения Гладковскому в виде содержания под стражей до 15 декабря 2019 года с правом внесения залога в 10 млн грн. Утром 21 октября за Гладковского его близкие внесли залог. Он покинул СИЗО.

Олег Гладковский, ВАКС
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