Суд назначил залог экс-нардепу от БПП Сольвару

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил бывшему народному депутату от фракции «Блок Петра Порошенко» Руслану Сольвару залог в размере 370 тыс. грн.
Также экс-нардепа обязали сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины о смене места проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по данному уголовному производству, сдать на хранение детективам НАБУ свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право покинуть Украину.
Напомним, 18 декабря Сольвару сообщили о подозрении в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице «Киев». Следствие установило, что в начале марта 2017 года он получил в наследство квартиру в Киеве, но скрыл этот факт и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016