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Суд назначил залог экс-нардепу от БПП Сольвару

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Суд назначил залог экс-нардепу от БПП Сольвару

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил бывшему народному депутату от фракции «Блок Петра Порошенко» Руслану Сольвару залог в размере 370 тыс. грн.

Также экс-нардепа обязали сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины о смене места проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по данному уголовному производству, сдать на хранение детективам НАБУ свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право покинуть Украину.

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Напомним, 18 декабря Сольвару сообщили о подозрении в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице «Киев». Следствие установило, что в начале марта 2017 года он получил в наследство квартиру в Киеве, но скрыл этот факт и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.

Руслан Сольвар, ВАКС
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Пятница, 20 декабря 2019
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