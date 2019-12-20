Суд назначил залог экс-нардепу от БПП Сольвару

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) назначил бывшему народному депутату от фракции «Блок Петра Порошенко» Руслану Сольвару залог в размере 370 тыс. грн.

Также экс-нардепа обязали сообщать детективам Национального антикоррупционного бюро Украины о смене места проживания и места работы, воздерживаться от общения со свидетелями по данному уголовному производству, сдать на хранение детективам НАБУ свои паспорта для выезда за границу и другие документы, дающие право покинуть Украину.

Напомним, 18 декабря Сольвару сообщили о подозрении в незаконном получении 361,5 тыс. грн компенсации якобы за оплату номера в гостинице «Киев». Следствие установило, что в начале марта 2017 года он получил в наследство квартиру в Киеве, но скрыл этот факт и в дальнейшем получал компенсационные выплаты из госбюджета.