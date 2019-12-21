Вопрос прямой закупки газа «Нафтогазом» у «Газпрома» исключен из пакетного договора

Вопрос прямых поставок газа «Газпромом» НАК «Нафтогаз Украины» был исключен из пакетных газовых договоренностей, достигнутых Украиной, Россией и Еврокомиссией в Берлине и Минске 19-20 декабря, сообщил глава Минэкоэнерго Украины Алексей Оржель.
«В рамках пакетных договоренностей, которые мы достигли, прямой поставки нет. Вы увидите в протоколе, что если они (прямые поставки — Ред.) и будут потенциально осуществляться, то только на базе цены европейского хаба», — сказал он на брифинге в Киеве в субботу.
«Там написан только принцип, на котором они могут быть осуществлены. Для нас это также чрезвычайно важно, что там нет политической цены, а есть европейский хаб», — отметил Оржель.
Напомним, что договор о транзите подписан на пять лет. Он будет иметь возможность пролонгации еще на 10 лет.
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