Американцы заявили о благодарности Европы за санкции для «Северного потока-2»

США заняли «проевропейскую позицию», введя санкции в отношении российского газопровода «Северный поток-2», заложенные в оборонный бюджет государства, который накануне подписал президент Дональд Трамп. Об этом американский посол в Германии Ричард Гренелл заявил в интервью Bild am Sonntag.

«Когда речь идет о „Северном потоке-2“, мы считаем, что заняли очень проевропейскую позицию. Я целый день слышу благодарности от дипломатов из ЕС за принятие такого решения», — сказал Гренелл.

По его словам, 15 европейских стран, Еврокомиссия и Европарламент делились своими опасениями по поводу проекта газопровода. «Мы давно слышим от наших европейских партнеров, что США должны поддержать их усилия. Вот почему эти санкции — это проевропейское решение», — сказал Гренелл.

Он добавил, что ограничения, введенные в отношении «Северного потока-2» — это долгосрочная стратегия США, целью которой является «энергетическое разнообразие в Европе». По его словам, санкции затрагивают проект лишь частично, но американские власти рады, что компании, которых они касаются, начали принимать меры.

В то же время в правительстве Германии назвали американские санкции вмешательством во внутриевропейские дела, поскольку ограничительные меры затрагивают европейские и немецкие предприятия.

Представитель Еврокомиссии также заявил, что Брюссель не поддерживает санкции против компаний, «ведущих легальный бизнес».

Президент США Дональд Трамп подписал военный бюджет страны на 2020 год, в котором содержится пункт против подрядчиков газопровода, 20 декабря. Тогда же стало известно, что швейцарская Allseas — трубоукладчик «Северного потока-2» — приостановила работы на нем. Как сообщили в S&P Global Platts, если это решение будет окончательным, России придется искать альтернативные корабли, однако не все из них могут работать в территориальных водах Дании. Тем не менее оператор проекта Nord Stream 2 AG пообещал завершить строительство газопровода «в максимально короткие сроки».