Министр объяснил отказ от планов судиться за $12 млрд с «Газпромом»

Потенциальный выигрыш за арбитраж против «Газпрома» на 12,2 миллиарда долларов, можно было бы получить только через 3-5 лет судов и простоя украинской газотранспортной системы.

Об этом написал министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель в колонке для ЭП.

«Ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи, это более 3 млрд долларов арбитража + ориентировочно 3 млрд долларов за транзит в год в течение 5 лет. Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 млрд долларов, из них 3 — живыми деньгами — уже до нового года. И это — без кабальных условий по приобретению российского газа. Что такое 12,2 млрд долларов, о которых говорится в протоколе? Это — потенциальный выигрыш в арбитраже за упущенную выгоду», — пишет Оржель.

Министр отмечает, что Украине трудно было бы отстаивать свою позицию при условии, если бы Газпром прокачивал транзитом хотя бы минимальные объемы газа.

«Здесь есть три ключевых момента: сама цифра и слова „потенциальный“ и „упущенная“. Мы могли бы их получить, если бы Газпром полностью отказался от транзита через Украину и не пускал сюда других (вопрос, кто мог бы быть этим» другим", тоже актуален). Но если бы Газпром прокачивал хотя бы минимальные объемы, то нам уже было бы сложно поддерживать убедительность своей позиции. Кроме того, арбитраж — это долгий и затратный процесс. Допустим, мы бы получили 12,2 млрд долларов (минус судебные издержки) в течение 3-5 лет, если бы наша ГТС стояла пустой. Было бы это победой для Украины? Нет. Потому что по имеющимся договоренностям мы должны получить больше транзита, чем могли бы выиграть в суде в его отсутствие«, — подчеркивает Оржель.

Напомним, 20 декабря представители Еврокомиссии, Украины и РФ достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

В рамках договоренностей было решено, что «Нафтогаз» отзовет иск против российского «Газпрома» на 12,25 миллиардов долларов.