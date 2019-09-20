Оржель заявил о несуществующей возможности закупки российского газа не у «Газпрома»

Украина не исключают возможности закупки газа в России на рыночных условиях, заявил глава Министерства энергетики и угольной промышленности Алексей Оржель. По его словам, переговоры украинско-российские переговоры ведутся конструктивно, а вопрос о прямых поставках будет обсуждаться в ходе дальнейших консультаций.
Министр отметил, что Украина настаивала, чтобы прямые поставки газа, если таковые будут, велись по рыночным ценам, которые должны снижаться при увеличении объема закупок.
«Мы говорим о том, что в Украину могут быть и другие поставщики, не только весь объем может поставляться с российской стороны. В то же время и с российской стороны может быть не обязательно „Газпром“, там есть и другие поставщики, другие компании, которые могут это делать», — сказал Оржель, отвечая на вопросы журналистов на брифинге.
У кого именно Украина могла бы купить в России газ, министр не уточнил. При этом согласно действующему в России законодательству, «Газпрому» принадлежит монопольное право на экспорт трубопроводного газа.
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