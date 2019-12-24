Зеленский обещает программу доступного жилья для ветеранов АТО и переселенцев под 3% годовых

В следующем году будут реализованы важные государственные программы для ветеранов АТО/ООС и переселенцев, в частности, возможность получить доступное жилье за счет государственного кредита под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На следующий год мы планируем ряд важных мощных государственных программ для ветеранов АТО/ООС и переселенцев. В ноябре мы приняли решение, которое позволит ветеранам АТО/ООС и вынужденным переселенцам получить доступное жилье. Речь идет о долгосрочном государственном кредите под 3% годовых сроком до 20 лет при минимальном собственном взносе до 6% стоимости жилья», — сказал он на заседании Совета развития громад и территорий во вторник, передает Интерфакс-Украина.

Зеленский отметил, что для реализации данной инициативы необходимо скоординировать действия органов государственной власти и местного самоуправления.