В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца

В Ковельском горрайонном территориальном медицинском объединении (Волынская обл.) впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца, сообщила председатель ОО «Всеукраинская платформа донорства» Ирина Заславец в Facebook.
"Впервые за последние 15 лет наши врачи трансплантировали сердце. Звучит фантастически, но это произошло в обычной районной больнице на Волыни — в городе Ковель",- написала она.
По словам Заславец, трансплантацию провел директор Института сердца Борис Тодуров совместно с ковельскими хирургами в среду.
"Мультиорганный забор там провели накануне вечером. Изъяли две почки и сердце. Его пересадил Борис Тодуров, который с командой прибыл из Киева и работал вместе с ковельскими врачами. Там же трансплантировали и одну почку, другую отправили в столичный Институт Шалимова, где под утро тоже проведи операцию",- написала она.
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