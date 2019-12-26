Войти
В Кабмине не планируют менять правила предоставления субсидий
позиция
В Кабмине не планируют менять правила предоставления субсидий
Зеленский подписал закон, который отменяет «площадки Яценко»
официально
Зеленский подписал закон, который отменяет «площадки Яценко»

Читай
бесплатно!
Разделы

Финансы

госдолг
RSS

Украина в следующем году заплатит около $9 миллиардов по валютным займам

388
Украина в следующем году заплатит около $9 миллиардов по валютным займам

Украина в 2020 году должна выплатить около 6 млрд долл. по внешним займам, еще 2,8 млрд долл. — по внутренним долгам в валюте.

Об этом в интервью порталу Минфин рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

«В следующем году Украина должна выплатить около $6 млрд по внешним займам, еще $2,8 млрд — по валютным внутренним долгам. И еще около 129 млрд грн, с учетом процентов, (должна — ред.) заплатить по внутренним гривневым обязательствам Минфина», — сказала Рожкова.

При этом, по ее мнению, с погашением долгов проблем быть не должно.

«Мы видим, что Минфин проводит аукционы по размещению ОВГЗ, и каждый раз ставка становится все ниже. Почему? На наши ценные бумаги очень высокий спрос. Инвесторы видят, что экономика идет по правильному пути. К тому же, валютную внешнюю задолженность Минфин постепенно замещает внутренним гривневым ресурсом, чтобы избежать валютных рисков», — отметила Рожкова.

Рожкова подчеркнула, что несомненным позитивом является рост золотовалютных резервов.

Читайте также: В Украине впервые за 15 лет провели трансплантацию сердца

«Плюс — золотовалютные резервы растут. Только с начала декабря Нацбанк выкупил с рынка $1,4 млрд. То есть у нас есть „подушка безопасности“, которая позволяет более уверенно смотреть в следующий год», — подытожила первый заместитель главы НБУ.

Отметим, что пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал — 5,415 млрд долл. и на третий квартал — 5,237 млрд долл. Такие данные приведены в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.

госдолг, Екатерина Рожкова
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 26 декабря 2019
Среда, 25 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016