Украина в следующем году заплатит около $9 миллиардов по валютным займам

Украина в 2020 году должна выплатить около 6 млрд долл. по внешним займам, еще 2,8 млрд долл. — по внутренним долгам в валюте.

Об этом в интервью порталу Минфин рассказала первый заместитель председателя Национального банка Екатерина Рожкова.

«В следующем году Украина должна выплатить около $6 млрд по внешним займам, еще $2,8 млрд — по валютным внутренним долгам. И еще около 129 млрд грн, с учетом процентов, (должна — ред.) заплатить по внутренним гривневым обязательствам Минфина», — сказала Рожкова.

При этом, по ее мнению, с погашением долгов проблем быть не должно.

«Мы видим, что Минфин проводит аукционы по размещению ОВГЗ, и каждый раз ставка становится все ниже. Почему? На наши ценные бумаги очень высокий спрос. Инвесторы видят, что экономика идет по правильному пути. К тому же, валютную внешнюю задолженность Минфин постепенно замещает внутренним гривневым ресурсом, чтобы избежать валютных рисков», — отметила Рожкова.

Рожкова подчеркнула, что несомненным позитивом является рост золотовалютных резервов.

«Плюс — золотовалютные резервы растут. Только с начала декабря Нацбанк выкупил с рынка $1,4 млрд. То есть у нас есть „подушка безопасности“, которая позволяет более уверенно смотреть в следующий год», — подытожила первый заместитель главы НБУ.

Отметим, что пиковые выплаты по внешнему долгу в 2020 году приходятся на первый квартал — 5,415 млрд долл. и на третий квартал — 5,237 млрд долл. Такие данные приведены в календаре плановых платежей Национального банка по внешней задолженности перед нерезидентами в иностранной валюте по состоянию на 1 октября 2019 года.