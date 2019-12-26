Украинцы не видят большого отличия действующей власти от предыдущей

Действующую власть считают лучше предыдущей 43% украинцев.

Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова, результаты которого были представлены во время пресс-конференции в Укринформе 26 декабря.

«Считают, что нынешняя власть лучше предыдущей, 43% украинцев, 13% имеют противоположную позицию, а по мнению 34% респондентов, нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей», — говорится в исследовании.

При этом 16% опрошенных выразили мнение, что в ближайшее время в их городах возможны массовые акции протеста (3% в этом уверены и еще 13% допускают такую вероятность). В то же время 40% считают такую перспективу маловероятной, а 34% уверены, что таких выступлений не будет. О личной готовности участвовать в таких митингах и демонстрациях заявили 17% респондентов (4% — обязательно, 13% — скорее всего), а 71% заявляет о неготовности. По данным экспертов Фонда «Демократические инициативы», почти такими же были результаты и в конце 2018 года.

В то же время, 21% опрошенных предполагает, что в течение 2020 года может возникнуть третий Майдан, а 66% считают, что этого не будет.