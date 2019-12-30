Спикер Госдумы РФ обвинил США в стремлении продлить конфликт в Украине

США продолжают способствовать тому, чтобы в Украине как можно дольше сохранялась напряженная обстановка, в этом же заинтересованы и националистически настроенные круги. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-24».
По мнению Володина, прежнее украинское руководство якобы продвигало «идеи национализма неслучайно». «Это же даже не реакция на какие-то процессы, которые происходили, а это идеология, которую Порошенко продвигал, опираясь на националистические круги и называя всех врагами, а в итоге страна от этого проиграла», — отметил председатель Госдумы РФ.
Он также заявил о встрече с неназванными депутатами Верховной Рады по вопросу реализации минских соглашений.
«У нас была первая встреча с нашими коллегами из украинского парламента, мы разговор начали», — сказал Володин.
«Возможно, будет от этого результат. Почему я говорю — возможно? Потому что все непросто, потому что вот эти националистически настроенные круги хотят, чтобы и дальше сохранялась в Украине тревожная обстановка, напряжение и чтобы это напряжение как можно дольше продлить, — продолжил спикер российского парламента. — Именно такая цель реализуется в Украине Соединенными Штатами Америки».
«Они же добились своего: фактически разрушили некогда процветавшую Украину», — заявил он.
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