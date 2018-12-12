В Госдуме РФ вручили почетные грамоты пограничникам, захватившим украинские корабли

Российские пограничники, захватившие украинские корабли в Керченском проливе, в среду получили почетные грамоты Госдумы РФ за мужество. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
«Сегодня в Крыму по поручению Совета Думы наши коллеги — председатель комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и председатель комитета по обороне Владимир Шаманов — вручили почетные грамоты Госдумы экипажам пограничных сторожевых кораблей и пограничных сторожевых катеров, участвовавших в предотвращении провокации, устроенной властями Киева в Керченском проливе», — приводит думская пресс-служба слова Володина.
«Российские пограничники в полном соответствии с нормами международного права пресекли попытку развязать вооруженный конфликт в наших территориальных водах, — подчеркнул российский спикер. — Мы благодарим их за мужество и профессионализм».
Отметим, что действия российской стороны в настоящее время осудила не только Украина, но и практически все мировое сообщество.
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