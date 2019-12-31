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Гончарук назвал достижения своего правительства за 2019 год

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Гончарук назвал достижения своего правительства за 2019 год

Премьер-министр Алексей Гончарук перечислил на своей Facebook-странице достижения правительства в 2019 году и отнес к ним свежий контракт «Нафтогаза» и «Газпрома» по транзиту газа на следующие 5 лет.

«Наше правительство работало и работает над тем, чтобы люди почувствовали изменения не через 3-5 лет, а уже сейчас!

✔️ Мы приняли решение, которое позволяет снизить сумму в платежках за тепло до 30%. К инициативе присоединились уже более 20 городов.

✔️ Провели процедуру анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины» по европейским правилам.

✔️ Подписали договор по транзиту газа на пять лет с возможностью пролонгации. «Нафтогаз Украины» получил от «Газпрома» $2,9 млрд компенсации по решению Стокгольмского арбитража.

✔️ Одобрили программу медгарантий, которая будет гарантировать людям бесплатную помощь при родах, лечении инсульта, инфаркта и пр. Предусмотрели на это 72 млрд грн (это почти 64% средств, предусмотренных на здравоохранение на 2020 год).

✔️ В два раза увеличили финансирование правительственной программы «Доступные лекарства», добавив в пакет инсулин — в целом это 3,3 млрд грн в 2020 году.

✔️ Открыли 45 учебно-практических центров с новым оборудованием и техникой для учащихся. Выделили отдельный бюджет на программу «Способная школа для лучших результатов».

✔️ Предусмотрели в госбюджете доплату молодым учителям в 2020 году — каждый учитель со стажем до 10 лет получит 21 тыс грн.

✔️ Подписали меморандум с мобильными операторами, чтобы украинцы имели качественный и доступный интернет. Особенно, в сельской местности.

✔️ Запускаем программу дешевых кредитов для открытия малого и микробизнеса. Начали прием заявок — 5%, 7%, 9%. Старт программы с 1 февраля 2020 года.

✔️ Начали земельную реформу. Разработали программу дешевых кредитов для украинских фермеров на покупку земли. Старт программы — в 2020-м.

✔️ Запустили процесс приватизации убыточных нестратегических предприятий, а это дополнительные ~ 12 млрд грн в госбюджет.

✔️ Перезагружаем власть — обновили руководство токсичных властных структур. Перезагрузка Гостаможслужбы, Госналоговой, Госгеокадастра, Госгеонедр, Укравтодора и прочих. А в начале этого месяца состоялся запуск Новой таможни. Она должна перекрыть потоки контрабанды в страну.

✔️ Усилили защиту прав собственности — открыли Офис противодействия рейдерству.

Упростили процедуру рассмотрения жалоб в сфере госрегистрации и уменьшили сроки принятия решений по отдельным категориям дел до 24 часов.

✔️ Боремся с теневыми рынками. Нелегальный бизнес приносит нашей стране серьезные убытки. Так, за 1 день нам удалось закрыть более 5300 игорных заведений по всей территории Украины.

На прошлой неделе начали проверки АЗС. Уже 621 АЗС проверено и закрыто 403 нелегальных заправки, демонтировано — 93.

✔️ Госгеокадастр начал наполнение Публичной кадастровой карты новыми слоями. В частности, добавлены отдельные информационные слои «Незарегистрированные территории», «Леса», «Природно-заповедный фонд».

✔️Переводим госуслуги в онлайн. Уже есть первые результаты!

▪️ Запустили Е-кабинет застройщика. Он предоставляет услуги по объектам класса последствий СС1, что составляет 80% всех заявок, поступающих в Государственную архитектурно-строительную инспекцию. Через Е-кабинет уже строятся 254 объектов, а 86 — введены в эксплуатацию.

▪️ Тестируем приложение Дія (в котором уже доступны электронный техпаспорт и электронное водительское удостоверение). Свои заявки на участие в тестировании отправили 58 тыс украинцев.

▪️ Запустили еще один удобный сервис — единый транспортный портал.

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✔️ Сотрудничество с МВФ. Программы МВФ в Украине — это сигнал инвесторам, что здесь работает понятное и ответственное правительство, мы выполняем то, что декларируем. Следовательно — это поступления инвестиций, создание новых рабочих мест, рост экономики.

И это далеко не все. Нас интересуют не формальные показатели, а конкретные результаты. 2019 — это наш подготовительный период для того, чтобы 2020 стал «годом эффективности»!", — написал он.

Кабмин, Алексей Гончарук
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