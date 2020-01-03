В ГБР назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана

В Государственном бюро расследований (ГБР) в четверг, 2 января, назначили нового руководителя отдела по расследованию дел Майдана. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщается, руководителем отдела по расследованию дел Майдана назначен Александр Буряк, который до этого занимал должность заместителя директора Государственного бюро расследований.

«Завершение расследования дел Майдана — одно из самых ответственных задач, которая сейчас стоит перед ГБР. Это сложное направление работы, где требуется не только желание, но и значительный опыт работы в следствии. Руководство ГБР это хорошо понимает, поэтому поручили эту ответственную работу мне. Сейчас идет перевод следователей и прокуроров из Генеральной прокуратуры Украины в наш отдел, как это предусмотрено изменениями в закон Украины «О Государственном бюро расследований», — отметил Буряк.

Напомним, 26 декабря Генеральная прокуратура Украины провела следственный эксперимент по делу об расстрелах на Майдане в 2013-2014 годах.

Кроме того, согласно принятых процессуальных решений фактически передали по подследственности в к НАБУ 20 уголовных производств. Процесс передачи производств продолжается.