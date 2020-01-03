Акции Apple достигли рекордной стоимости

Стоимость акций корпорации Apple по итогам биржевых торгов, прошедших 2 января, превысила 300 долларов за штуку, установив новый рекорд. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

За торговую сессию акции производителя айфонов подорожали на 2,3%.

Рыночная капитализация Apple составляет 1,33 трлн долларов. На втором месте по капитализации идет Microsoft с 1,23 трлн долларов.

Акции Apple впервые превысили 200 долларов в августе 2018 года. В целом с 2009 года стоимость бумаг компании увеличилась почти в десять раз.

Как отмечают аналитики Bloomberg, на котировки ценных бумаг Apple повлияли хорошие финансовые результаты корпорации в третьем квартале, спрос на новые наушники AirPods, а также запуск стримингового сервиса Apple TV+.