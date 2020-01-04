В Украине вдвое увеличилось количество электромобилей в 2019, - МВД

В 2019 году Министерство внутренних дел Украины зафиксировало увеличение электрокаров в Украине на 56% по сравнению с 2018 годом. Об этом сообщает пресс-служба МВД в Facebook.
Так, сообщается, что лишь за полгода 2019 (по состоянию на июнь 2019) в Украине зарегистрировано 25 тысяч электромобилей.
«С 1 января 2020 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений к некоторым законодательным актам Украины относительно создания доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей», — говорится в сообщении.
Согласно этому законодательству отныне остановка, стоянка или парковка обычного авто на местах для электрокаров влечет за собой штраф в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн).
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