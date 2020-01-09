Всемирный банк дал прогноз роста мировой экономики в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) прогнозирует, что глобальный экономический рост в 2020 году достигнет 2,5%, поскольку инвестиции и торговля постепенно восстанавливаются после значительного ослабления в 2019 году. Об этом сказано в ежегодном прогнозе ВБ.
Аналитики отмечают, что рост среди стран с развитой экономикой будет ниже. В целом он составит до 1,4% в связи с «сохраняющейся слабостью в обрабатывающей промышленности». При этом в странах с формирующимся рынком и среди развивающихся экономик рост увеличится до 4,1%.
По прогнозам банка, темпы роста экономики США в этом году замедлятся до 1,8%, что станет отражением негативных последствий предпринятого ранее повышения пошлин и повышенной неопределенности.
Рост экономики в еврозоне в 2020 году замедлится до 1% на фоне низкой активности в промышленности.
В Китае в 2020 году ожидают «дальнейшее умеренное замедление» роста экономики до 5,9%.
По данным Всемирного банка рост экономики Украины в 2019 году был обусловлен высоким урожаем и благоприятными условиями для роста внутреннего спроса, в свою очередь, вызванного ростом заработной платы, пенсий и поступлением денежных переводов из-за рубежа.
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