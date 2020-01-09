ДТП в Иране 9 января унесло жизни 20 людей

В результате аварии с пассажирским автобусом в Иране, где вчера, 8 января, разбился самолет авиакомпании МАУ, погибли не менее 20 человек, еще 24 получили травмы разной степени тяжести.
Об этом информирует издание Al Jazеera.
По сообщениям местных СМИ, по меньшей мере, 20 человек погибли и 24 получили ранения в результате аварии на автобусе в Иране. Известно, что автобус направлялся в Гонбад из Тегерана. Гонбад находится примерно в 500 км к северо-востоку от Тегерана, недалеко от границы с Туркменистаном. Изображение, размещенное в социальных сетях, показало, что автобус лежал на обочине, с разбитыми окнами.
Тегеранская газета Shargh Daily цитирует официальные источники в иранской полиции, которые утверждают, что авария была вызвана дефектом тормозной системы автомобиля.
ЮНИСЕФ заявил, что уровень дорожно-транспортных происшествий в Иране в 20 раз превышает средний уровень в мире, поскольку страна страдает от плохих дорог и слабого правоприменения.
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