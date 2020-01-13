Проблемы у Boeing скажутся на росте ВВП США

Проблемы компании Boeing, вынужденной приостановить производство лайнеров Boeing 737 MAX, могут существенно замедлить рост американской экономики. Об этом предупредил в интервью Fox News министр финансов США Стивен Мнучин.

По словам главы Минфина, трудности у одного из крупнейших экспортеров страны могут уменьшить прирост ВВП в 2020 году примерно на 0,5 п.п.

«Нет никаких сомнений в том, что ситуация с Boeing приведет к замедлению темпов роста ВВП», — сказал Мнучин, добавив, что в Минфине тем не менее ожидают, что рост экономики в 2020 году будет «весьма значительным».

«В этом году мы ожидаем прирост от 2,5% до 3%, но, как я уже сказал, скорее это будет 2,5% из-за поправки на Boeing. В противном случае было бы 3%. Без сомнений, подписание соглашения USMCA (США — Мексика — Канада. — Ред.) и сделка с Китаем значительно ускорят рост», — сказал глава Минфина.

По итогам третьего квартала 2019 года ВВП США в годовом исчислении увеличился, по данным Бюро экономического анализа Министерства торговли, на 2,1%. При этом валовой региональный продукт штата Иллинойс, где расположена штаб-квартира Boeing, увеличился на 1,4%.

Полеты лайнеров Boeing 737 MAX были приостановлены после катастроф с самолетами индонезийской компании Lion Air (рухнул в море вскоре после взлета) и Ethopian Airlines. В общей сложности в двух катастрофах Boeing 737 MAX погибли 346 человек.

В декабре 2019 года глава комитета палаты представителей по транспорту и инфраструктуре Питер де Фацио заявил, что возможность неоднократного повторения катастрофы при отсутствии исправления недостатков в системе MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System) прогнозировалась Федеральным управлением гражданской авиации США еще после первой катастрофы.

Проблемы с Boeing 737 MAX привели к тому, что Airbus смог обойти американского авиапроизводителя по числу поставленных клиентам самолетов. В январе 2020 года Boeing приостановил производство новых лайнеров проблемной модели.