ЕС не будет вводит санкции против Ирана из-за сбитого самолета, - СМИ

Европейский союз не намерен вводить односторонние ограничительные меры против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, ответственность за которую ранее признал Тегеран. Об этом сообщил ТАСС в понедельник источник в Брюсселе.
«ЕС не видит оснований на данном этапе для введения санкционных мер против Ирана в связи с катастрофой украинского Boeing, необходимо сначала получить результаты расследования, — заявил он. — Признание Тегераном своей ответственности за этот трагический инцидент стало шагом в верном направлении. Многое теперь будет зависеть от хода международного расследования и степени открытости Тегерана в этом вопросе».
Собеседник агентства отметил, что эта авиакатастрофа и будущее Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе будут рассмотрены 20 января.
«Последствия авиакатастрофы украинского Boeing, ответственность за которую признал Тегеран, и дальнейшие действия для сохранения СВПД будут рассмотрены 20 января на заседании Совета ЕС по иностранным делам», — добавил дипломатический источник.
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