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«Слуга народа» внесла проект постановления о возвращении к работе в ПАСЕ

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«Слуга народа» внесла проект постановления о возвращении к работе в ПАСЕ

В Верховной раде зарегистрировали проект постановления о заявлении «Об участии постоянной делегации Верховной рады Украины в работе Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2020 году».

Документ 11 января зарегистрировала председатель постоянной делегации ВР в ПАСЕ, народный депутат от «Слуги народа» Елизавета Ясько, сообщается на сайте парламента.

В июне 2018 года ПАСЕ приняла резолюцию, которая позволила российской делегации (которая в 2014 году была лишена права голоса в ассамблее за аннексию Крыма) вернуться в ПАСЕ.

На осенней сессии руководство Рады официально не представило в секретариат ПАСЕ список новой делегации для утверждения ее полномочий — в знак протеста против возвращения делегации РФ в ассамблею.

«С момента безусловного возвращения делегации РФ в ПАСЕ ситуация с правами человека и демократией в России, а также на оккупированных ею территориях, продолжает ухудшаться», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Вместе с тем, Украина добросовестно придерживается взятых обязательств перед Советом Европы, поэтому работа делегации Украины в ежегодной сессии ПАСЕ 2020 года является очень необходимой «для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы, а также активного участия в совершенствовании существующих и создании новых правозащитных стандартов Совета Европы», отмечает Ясько.

По ее словам, для участия делегации Украины в работе ПАСЕ является «недопущение сохранения существующей ситуации в Европе, сложившейся в результате агрессивной внешней политики Российской Федерации, доведение объективной информации о противоправных деяниях РФ на оккупированных территориях нашей страны и усилия Украины для прекращения вооруженной агрессии со стороны страны-члена СЕ и преодоление ее последствий, а также недопущения использования трибуны ПАСЕ для распространения ложных нарративов о ситуации в Украине».

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«Решение об участии делегации Украины в работе ПАСЕ в 2020 году соответствует национальным интересам и евроатлантическому курсу Украины», — убеждена нардеп.

Сейчас делегация РФ участвует в работе ПАСЕ без каких-либо ограничений.

Ближайшая сессия ПАСЕ начнется 27 января в Страсбурге.

ПАСЕ, Елизавета Ясько
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