Марин Ле Пен снова будет бороться за пост президента Франции

Лидер французского движения «Национальное объединение» (бывшая партия «Национальный фронт») Марин Ле Пен заявила о намерении в 2022 году побороться за пост президента Франции.

«Мое решение было обдумано, оно принято. ... Я готовлюсь к президентским выборам», — приводит слова Ле Пен газета Figaro.

В случае, если Ле Пен действительно заявит свою кандидатуру, это будет уже третья ее попытка стать президентом Франции. Она баллотировалась на пост главы государства в 2012 и в 2017 годах, причем во второй раз вышла во второй тур, уступив нынешнему президенту Эммануэлю Макрону.